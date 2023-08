CdS - Sorpresa Zanoli: Garcia ha fatto la scelta definitiva, sarà confermato

Il futuro di Alessandro Zanoli non cambierà improvvisamente. Un po' a sorpresa, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport.

Il futuro di Alessandro Zanoli non cambierà improvvisamente. Un po' a sorpresa, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha deciso di confermarlo malgrado ci fossero diverse richieste, dal Genoa allo Sporting di Lisbona: "Il giovanotto ha fatto esperienza con la Samp, è stato quasi sempre titolare da gennaio a fine campionato e s’è ripresentato in ritiro con una personalità decisamente più forgiata. Tanto da convincere Rudi (la stoffa tecnico-tattica non è mai stata in discussione)”.

