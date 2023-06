Cds - Sousa studiato a lungo, ma ADL è allergico alle clausole

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il nome di Paulo Sousa come candidato alla panchina del Napoli

>L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il nome di Paulo Sousa come candidato alla panchina del Napoli: "Convocato in sede a Roma venerdì scorso, "studiato" a lungo, da mattina a pomeriggio inoltrato, inserito di diritto nella mailing-list, nonostante non sia uomo ossessionato dal tridente (lui come Galtier e come Garcia), nonostante sia "sposato" con la Salernitana, dalla quale però si è preso una legale pausa di riflessione rappresentata dalla finestra di dieci giorni da sfruttare eventualmente per stracciare il contratto, nonostante abbia pure una clausola (un milione che diventa un milione otto), causa di allergia per Adl, che ha pubblicamente confessato di non voler riconoscere".