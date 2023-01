CdS - Spalletti-Inzaghi, sfida tra perdenti di successo

Inter-Napoli sarà anche Inzaghi contro Spalletti, grande ex di questa sfida che tornerà a San Siro per coltivare il sogno del tricolore.

Un duello a distanza affascinante, ricco di storia e rivalità. Inter-Napoli sarà anche Inzaghi contro Spalletti, grande ex di questa sfida che tornerà a San Siro per coltivare il sogno del tricolore. La carriera dei due allenatori non è stata poi così distante, come analizzato dal Corriere dello Sport che ha ripercorso le esperienze dei due "perdenti di successo" .

Inzaghi è diventato grande alla Lazio e lo scorso anno ha soltanto accarezzato il sogno di vincere il primo scudetto da allenatore; Spalletti invece ha vinto in Russia ma non è mai diventato profeta in patria nel corso delle sue numerose avventure in giro per la Serie A. Ecco perché la partita del 4 gennaio potrebbe essere una resa dei conti per entrambi.