CdS - Spalletti-Italia, problema è la penale "a meno che ADL non si mostri benevolo"

L'Italia intera è stata colta di sorpresa dalle dimissioni di Roberto Mancini. Un fulmine a cielo sereno che ha provocato una corsa contro il tempo per la FIGC: il presidente Gravina, infatti, deve trovare al più presto l'erede migliore per la panchina della Nazionale Italiana. In questo senso Luciano Spalletti, Campione d'Italia con il Napoli, è il candidato per eccellenza.

Ma c'è una clausola vigente, pari a 2,8 milioni, che lo lega al club partenopeo. Per diventare il nuovo c.t. dell'Italia, il tecnico di Certaldo dovrebbe saldare tale penale - riferisce Il Corriere dello Sport - a meno che De Laurentiis si mostri benevolo e chiuda un occhio a riguardo. Nelle prossime ore il numero uno della Federazione potrebbe fare un blitz a Forte dei Marmi - si legge -, luogo di vacanza del coach, per incontrarlo. Resta poi sullo sfondo il piano B, Antonio Conte, tuttavia più costoso e poco interessato a tornare in Nazionale.