Cds - Spalletti, niente Italia senza clausola: la Figc rischierà di creare un precedente?

La clausola tutela il Napoli che non vuole ovviamente ritrovare il tecnico come avversario sulla panchina di una concorrente, scrive questa mattina il Corriere dello Sport sottolineando che la Nazionale, evidentemente, non lo è ma le previsioni contrattuali sottoscritte a suo tempo non farebbero differenze tra squadre di club e nazionali. Ed ancora: "Da questa situazione - si legge - non si esce senza il pagamento dei circa 3 milioni che Spalletti dovrebbe versare al suo vecchio club per liberarsi.

Se il suo nuovo datore di lavoro fosse un soggetto privato, potrebbe valutare la possibilità di surrogare il tecnico e pagare la clausola al Napoli. Una soluzione scelta, ad esempio, dal Chelsea quando ingaggiò Potter legato da un contratto col Brighton. In quel caso, non esisteva una clausola ma i due club negoziarono un maxi-indennizzo (21 milioni di sterline) per liberare il tecnico. Si tratterebbe, a tutti gli effetti, di una buonentrata che difficilmente una federazione, ovvero un soggetto pubblico, potrebbe sostenere senza creare un precedente assai delicato. In alternativa, potrebbe accollarsela l’allenatore, se il desiderio di iscrivere il suo nome nella storia della Nazionale fosse davvero così intenso".