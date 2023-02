Cds - Spalletti prepara il tour de force: c'è una partita in cui comincerà turnover

Napoli atteso da un notevole tour de force. Il turnover, insomma, come scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe ricominciare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli atteso da un notevole tour de force. Il turnover, insomma, come scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe ricominciare in maniera più costante dalla trasferta di venerdì prossimo a Reggio Emilia con il Sassuolo. O giù di lì: il Napoli, infatti, giocherà quattro partite in quindici giorni considerando quella del Mapei (venerdì), il viaggio di Champions a Francoforte per sfidare l'Eintracht (21 febbraio), il nuovo spostamento a Empoli (25 febbraio) e il testa a testa con la Lazio al Maradona (3 marzo).