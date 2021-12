CdS - Stallo totale per il rinnovo di Insigne: 14mln offerti da ADL non bastano

Il Toronto vuole portare Lorenzo Insigne in Mls. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola che sottolinea la distanza col Napoli per il rinnovo e la voglia del club americano di puntare su di lui per rilanciarsi: "De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale".