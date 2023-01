CdS - Stretta contro i violenti: in arrivo il divieto sulle trasferte

"Caos Ultras, stretta del Viminale contro i violenti", si legge oggi sul Corriere dello Sport.

"Caos Ultras, stretta del Viminale contro i violenti", si legge oggi sul Corriere dello Sport. Potrebbe essere in arrivo il pugno duro contro le trasferte dopo il caos degli ultimi giorni. Il Paese si è profondamente vergognato del suo sport preferito dopo gli scontri di domenica alla “Stazione Sandri” - come la chiamano nel linguaggio in codice gli ultras, visto che proprio lì a Badia al Pino l’11 novembre 2007, Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste, è morto - al quale hanno partecipato centinaia di tifosi di Roma e Napoli.