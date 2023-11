CdS stuzzica Garcia: "Può sistemare una pennellata di simpatia su di sè"

Così il Corriere dello Sport punge Rudi Garcia nel giorno in cui si giocherà, calcio d'inizio ore 18.45, la sfida di Champions contro l'Union Berlino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere per i tuoi re punti e per dare una pennellata di simpatia sulla propria persona. Così il Corriere dello Sport punge Rudi Garcia nel giorno in cui si giocherà, calcio d'inizio ore 18.45, la sfida di Champions contro l'Union Berlino.

"C'è un'ora e mezza che sa di gloria, di ricchezza, di benessere, è su quella specie di ponte tibetano, il Napoli ondeggia con l'ambizione di chi sa che può praticamente regalarsi una dimensione favolistica: gli ottavi di finale sono lì, opzionabili in questa notte in cui Rudi Garcia può sistemare una pennellata di simpatia su di sé, arricchendo l'atmosfera e proiettandosi tra le Grandi".