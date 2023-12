Cds su ADL: "Compito duro a gennaio: 3-4 rinforzi per dare un senso alla stagione"

Aurelio, ora rimontala, titola il fondo del Corriere dello Sport raccontando del finale 2023 che non è stato dei migliori, ma l'anno resterà nella storia

Aurelio, ora rimontala, titola il fondo del Corriere dello Sport raccontando del finale 2023 che non è stato dei migliori, ma l'anno resterà nella storia di generazione in generazione anche se la magia tricolore è svanita con una serie discutibile di scelte di De Laurentiis.

Nella notte in cui la zona Champions si allontana ancora di più ha lasciato perplessi la gestione di Simeone: "E' giusto dare solo cinque minuti più recupero a uno dei pochi giocatori che vede la porta? In questo momento però non c’è da fare processi, bisogna solo rimboccarsi le maniche. Un lavoro durissimo aspetta Mazzarri (7 punti in 6 partite)".

Il ruolo più delicato, però, ce l’ha De Laurentiis: "Dopo aver ammesso le colpe, ora deve passare ai fatti. C’è da ridare linfa a una squadra che fino a maggio si giocherà una fetta importante di futuro. A De Laurentiis il difficile compito di ricomporre il puzzle in poco tempo, di rimontare una squadra che adesso sembra essersi sgretolata. C’è bisogno di giocatori pronti, non è il momento di prospetti o di scommesse. Con tre o quattro innesti di spessore Mazzarri può dare ancora un senso a questa stagione".