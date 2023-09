Cds su Giuntoli: stipendi ridotti del 15% ma rosa Juve resta la più costosa d'Italia

Un mercato dal saldo attivo quello chiuso dalla Juventus, che senza coppe europee ha speso cifre limitate nella finestra appena chiusa

Un mercato dal saldo attivo quello chiuso dalla Juventus, che senza coppe europee ha speso cifre limitate nella finestra appena chiusa, portando a Torino Weah e il giovane Facundo Gonzalez, poi girato alla Sampdoria, e riportando in bianconero Andrea Cambiaso dopo il prestito a Bologna. Un'inversione di tendenza, scrive il Corriere dello Sport, che analizza il taglio del 15% ai costi della rosa dei bianconeri, che restano comunque la squadra più costosa dell'intera Serie A.

Via Di Maria, Cuadrado, Bonucci e anche Paredes, la Juve taglia contratti pesanti cedendo anche Pellegrini, Rovella e Zakaria per far respirare i conti, su cui peserà e non poco il mancato accesso alle coppe europee per la stagione in corso, costringendo Exor ad un aumento di capitale che avrebbe volentieri evitato. Per il nuovo direttore Cristiano Giuntoli ci sarà tempo di investire - conclude il quotidiano - ma anche per la Juve è arrivato il tempo della normalizzazione e il ritorno in Champions sarà fondamentale per poter tornare ad investire sul mercato.