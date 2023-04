Cds su Kvaratskhelia: "Fischiato e temuto, Calabria un francobollo e Brahim sempre al raddoppio"

Gara da dimenticare quella di Kvaratskhelia contro il Milan. ​​​​​​​Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport

Gara da dimenticare quella di Kvaratskhelia contro il Milan. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: "Il più fischiato perché il più temuto, evidentemente, e anche il più marcato: Calabria come un francobollo, Brahim come un'ombra al raddoppio. Vita durissima a Milano, molto meglio qualche settimana fa da turista con la sua bella al ristorante con vista sul Duomo. Già. Certo ci ha provato, a ripetizione: discese, slalom, tagli, cross, tiri. Ma la storia non è mai finita a lieto fine e il popolo rossonero l'ha fischiato ancora: chissà che cosa penserà, fino a martedì".