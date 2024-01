Cds su Lindstrom: "Con l'Inter ha fatto bene, sta crescendo"

Jesper Lindstrom attende il suo momento, potrebbe arrivare contro la Lazio domenica

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom attende il suo momento, potrebbe arrivare contro la Lazio domenica. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il danese, per il momento, è stato tra i calciatori meno impiegati sia da Garcia sia da Walter; però in finale con l’Inter, quando è entrato proprio al posto di Khvicha, s’è fatto apprezzare per l’impatto e un paio di discese con slalom, anche se poi è caduto nella rete di Pavard sul gol. Il nuovo colpo da 20 milioni, intanto, è pronto e gode di stima collettiva.