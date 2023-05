Cds su Osimhen: "Se dalla Premier offriranno 120mln e 10 di stipendio come si fa?"

Se ti arriva un Chelsea, o piuttosto un Liverpool o uno United, e ti mette sul tavolo un’offerta da 120mln di euro, come fai a dire di no?

Tutti, nessuno escluso, vogliono giocare in Premier. Se ti arriva un Chelsea, o piuttosto un Liverpool o uno United, e ti mette sul tavolo un’offerta da 120mln di euro, come fai a dire di no? Si chiede Alessandro Barbano quest'oggi in un fondo sul Corriere dello Sport. Di seguito uno stralcio: "De Laurentiis non vuole cederlo, ma un’offerta da 120 milioni, più 10 al giocatore, lo metterebbe di fronte a una scelta obbligata. Puntare a un’egemonia europea vuol dire consolidare il gruppo che ha consentito di raggiungere lo scudetto, non smontarlo ogni anno. Tenere Osimhen e Kvara, confermare Spalletti e puntellare qualche debolezza che pure un campionato straordinario ha messo in mostra agli occhi esperti di chi sa e vuole leggere: è questo il programma di un’agenda ideale che ciascun tifoso azzurro vorrebbe veder realizzato. Ma è chiaro che il Napoli e i suoi gioielli sono in questo momento l’oggetto del desiderio di molti".

Ed infine l'appello: "Protegga Osimhen con un’altra delle sue mascherine, lasciandogli liberi gli occhi, ma coprendogli le orecchie, come fece Ulisse, al canto delle sirene del Nord".