CdS su Osimhen: "Sta bene e domani giocherà. Col Verona problema alla spalla"

Allarme rientrato, Osimhen sarà titolare domani contro l'Udinese, lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

Allarme rientrato, Osimhen sarà titolare domani contro l'Udinese, lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Osimhen e altri dieci per la gara contro l'Udinese, non ha dubbi Spalletti, non c'erano riflessioni particolari da fare nonostante il lavoro personalizzato in campo in via preventiva nella giornata di mercoledì. Osimhen sta bene e domani sarà il centravanti al quale aggrapparsi per la vittoria. Il nigeriano era reduce dal colpo alla spalla destra rimediato domenica a Verona e da qualche fastidio da sovraccarico al ginocchio destro prima della partita con il Barcellona, per questo Spalletti ne ha dosato le energie in vista del rientro in campo".