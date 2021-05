CdS su Pirlo: "Ha comunque deluso! Agnelli insidia il Napoli per Allegri"

La vittoria in Coppa Italia potrebbe non bastare a Pirlo per salvare la panchina, nemmeno in caso di qualificazione alla prossima Champions. Se è vero che buona parte delle responsabilità del fallimento in campionato vanno addossate ai giocatori e a chi costruito la squadra, è innegabile - scrive oggi il Corriere dello Sport - che il tecnico bianconero abbia deluso nella gestione del gruppo, lasciando parecchi punti per strada per via dell'inesperienza. È dunque aperto il casting per la prossima stagione: Agnelli vorrebbe Zidane, al quale aveva pensato anche prima che tornasse al Real nel 2019, ma è stuzzicato dall'ipotesi di un ritorno di Allegri, corteggiato pure da Inter e Napoli. Circolano senza conferme, infine - chiosa il quotidiano -, i nomi di Gasperini, Inzaghi e Mihajlovic.