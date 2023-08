CdS su Zielinski: "L'uomo che si è fatto amare da chiunque è a un bivio tormentato"

Ore decisive e di molti dubbi per Piotr Zielinski, alle prese con la scelta definitiva sul trasferimento in Arabia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi parte, chi resta, chi aspetta, chi sa e persino chi (ancora) non sa. Ore decisive e di molti dubbi per Piotr Zielinski, alle prese con la scelta definitiva sul trasferimento in Arabia. Così racconta il momento l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il mercato è un frastuono di voci, sono idee raccolte qua e là, segrete o anche no, e in questo labirinto ci si orienta o ci si può smarrire.

Castel Volturno riapre oggi, appuntamento alle 16 in campo per ricominciare, e quell’uomo che in otto anni si è fatto amare da chiunque - dalla gente e pure dai compagni di squadra - è ad un bivio tormentato".