CdS sugli infortunati: le condizioni di Politano, Simeone e Mario Rui

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei tre infortunati di casa Napoli.

C’è chi può e chi non può, perché gli dei a volte fanno come gli pare e irrompono in tackle. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei tre infortunati di casa Napoli.

"Matteo Politano può, almeno così sembra, dall'aspetto e pure dall'umore. Se il destino non interviene, lui ci sarà sabato pomeriggio, contro la Salernitana, ad annusare l’aria di festa. Mario Rui, invece, non può e ne è amaramente consapevole: l’infortunio della settimana scorsa in Champions (infrazione della testa del perone destro) è serio, va affrontato con cautela, e bisognerà aspettare probabilmente l’Inter, il 21 maggio. C’è poi chi ancora non sa se e quando potrà, perché la sorte ha sempre un ruolo nella vita di ognuno: el «Cholito» Simeone si è arreso a Lecce, il 7 aprile, e però sfrutterà questa settimana per capire se sarà il caso di rischiare, se ce n’è la possibilità.