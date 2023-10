CdS sul caso scommesse: "Tonali, Zaniolo e Fagioli possono saltare l'Europeo"

Il caso scommesse continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento.

Il caso scommesse continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento. Ne parla oggi anche il Corriere dello Sport riferendo che, qualora dovessero essere ritenuti colpevoli, Fagioli, Tonali e Zaniolo salteranno l’Europeo del 2024: la squalifica sarebbe efficace anche all’estero, ma dopo il giudizio d’appello. La certezza, comunque, è che in caso di colpevolezza tutti e tre salterebbero Euro 2024 e le successive qualificazioni ai Mondiali del 2026. "Neppure coi patteggiamenti farebbero in tempo a rientrare per l’appuntamento di metà giugno in Germania", assicura il CorSport.

Intanto continuano gli i colloqui con gli indagati: nei prossimi giorni la Procura federale interrogherà l’ex milanista mentre lo juventino è già diventato il testimone principale. Al momento resta più defilato l’ex romanista che nega di aver giocato sul calcio.