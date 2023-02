Cds sulla Champions: "L'unica speranza italiana sembra il Napoli"

"Sono 4.650 giorni, anni bisestili compresi, che non vinciamo la Champions League", apre così il fondo dedicato sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi

"Sono 4.650 giorni, anni bisestili compresi, che non vinciamo la Champions League", apre così il fondo dedicato sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi. E la possibilità che il digiuno per le squadre italiane si allarghi ancor di più è reale. "Adesso con gli stranieri che tracimano, ma che spesso sono di seconda e terza scelta, siamo ripiombati nell’anonimato", eccezion fatta per l'Inter di Mourinho. La speranza più grande sembra il Napoli, ma questa sera si riparte da Milan-Tottenham.