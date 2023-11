CdS sulla preparazione: "Frutti del lavoro di Pondrelli sono già visibili"

A scrivere della questione atletica è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

Il Napoli ed un nuovo preparatore che deve far ritornare a correre gli uomini di Mazzarri. A scrivere della questione atletica è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Non può sfuggire che il Napoli ha vinto in emergenza contro un avversario durissimo per tutti, mettendo in campo il cuore oltre i polmoni, per compensare una condizione atletica non ancora adeguata. I

l lavoro del prof Pondrelli è appena cominciato ma i primi frutti sono già visibili: la squadra ha rallentato ma non è crollata e sparita dopo un tempo come era sistematicamente accaduto finora".