Cds sulla scelta di Giuntoli: "Tanti rischi, poche risorse e tifosi contro Allegri"

La rivoluzione dirigenziale di Elkann esprime infatti il desiderio di un radicale cambiamento nei metodi, nei rapporti, nella visione.





Ha voluto la bicicletta, è il titolo di un fondo del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che inizia con un parallelo tra Cristiano, arrivato 5 anni fa e che doveva garantire un upgrade internazionale e la Champions, riuscito solo in parte, all'altro Cristiano che non ha richiesto sacrifici economici:

"Giuntoli è stato voluto da Elkann e Scanavino per aggiungere esperienza e conoscenze a un gruppo di recentissima costituzione. Il compito di Giuntoli, che per più di una ragione ha voluto lasciare Napoli dopo otto importanti stagioni e lo storico scudetto, comporta rischi elevati. Le risorse sono limitate e Allegri è, almeno in partenza, inviso a gran parte della tifoseria e dei media che da mesi chiedono la sua testa senza peraltro indicare alternative credibili. Da oggi lui e Manna dovranno occuparsi dei giocatori esclusi dal progetto tecnico e al tempo stesso monitorare gli sviluppi mercantili di Chiesa e Vlahovic, le cui cessioni consentirebbero di ricavare il denaro per acquistare un centravanti più funzionale al gioco e aderente ai princìpi e all’obiettivo stagionale di Allegri: lo scudetto".