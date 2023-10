Cds sulle scelte di Garcia: "Simeone punta. C'è già un favorito a centrocampo"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quella che sarà la formazione che Garcia schiererà a Verona

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quella che sarà la formazione che Garcia schiererà a Verona: "Simeone in attacco con Politano a destra e Kvara a sinistra. In difesa, invece, linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui in attesa che domani Olivera chiuda il giro dei nazionali e soprattutto dia rassicurazioni sulle sue condizioni (appurate via telefono con l’Uruguay, per il momento); a centrocampo Lobotka, Zielinski e Cajuste più di Elmas al posto dell’infortunato Anguissa".