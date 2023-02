Cds - Sulle spalle di Shomurodov: le ultime sullo Spezia verso il Napoli

Così lo Spezia si presenterà al proibitivo appuntamento contro il Napoli, in un momento delicato per la stagione e con tanti assenti in infermeria

Sulle spalle di Shomurodov. Così lo Spezia si presenterà al proibitivo appuntamento contro il Napoli, in un momento delicato per la stagione e con tanti assenti in infermeria, scrive il Corriere dello Sport raccontando del momento della squadra di Gotti: "Il gruppo sta piano piano scollinando l’emorragia e per la partita di Empoli dovrebbe ritrovare effettivi e compattezza, ma intanto c’è da affidarsi ancora una volta alle risorse a disposizione. Non è certo la gara contro la lanciata capolista quella da vincere per le Aquile, ma proprio la certezza di non avere niente da perdere potrebbe alla fine essere un incentivo importante.