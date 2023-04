Cds - Torna il tifo ma non il pienone: alcuni gruppi Ultras non hanno la tessera (ora obbligatoria)

I rapporti con le curve sono sempre stati tesi ma da gennaio in poi, tra gli scontri dell'A1 e quelli con gli ultras dell'Eintracht, la situazione è precipitata

I rapporti con le curve sono sempre stati tesi ma da gennaio in poi, tra gli scontri dell'A1 e quelli con gli ultras dell'Eintracht, la situazione è precipitata tra dichiarazioni, comunicati e provvedimenti, scrive il Corriere dello Sport raccontando che il Napoli, tra l'altro, ha scelto di richiedere la Fidelity Card per assistere sia alle partite di campionato sia di Champions, ma alcuni gruppi di ultras hanno deciso di non sottoscriverla e di conseguenza non potranno accedere allo stadio. Oggi con il Verona, insomma, non ci sarà sold out: pieno ma non pienone.