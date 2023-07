CdS - Torna in auge Mario Rui per la Lazio: il portoghese lascia Napoli in un solo caso

TuttoNapoli.net

Saltato Kerkez che è passato al Bournemouth, la Lazio prosegue nello studio di diversi profili per regalare a Maurizio Sarri un nuovo terzino sinistro. Come riporta il Corriere dello Sport, la corsa è di fatto circoscritta a due elementi, Luca Pellegrini e Mario Rui. Pellegrini, che ha vestito la maglia dei biancocelesti lo scorso anno, è stato sondato dal Milan ed è corteggiato dal Nizza, con la Juventus che apre al prestito ma con l'ingaggio (tre milioni) totalmente da pagare.

Mario Rui, invece, è una candidatura che si rilancia. Il portoghese è in scadenza con il Napoli nel 2025, è già stato allenato da Sarri e nei prossimi giorni il suo agente incontrerà De Laurentiis per parlare di rinnovo. Qualora non si arrivasse ad un accordo, ecco che l'ipotesi addio potrebbe diventare più concreta.