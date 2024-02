Cds - Traore sta recuperando: soffia via polvere e ruggine dopo la malaria

Traore è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex Sassuolo è reduce dalla malaria, da più di due mesi senza calcio

Traore è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex Sassuolo è reduce dalla malaria, da più di due mesi senza calcio, e dopo aver saltato la Lazio per una preparazione intensiva, gradualmente sta recuperando terreno. Mette i primi minuti nelle gambe. Soffia via polvere e ruggine: con l’Hellas andrà in panchina anche lui e respirerà l’aria del Maradona e del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.