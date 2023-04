CdS - Tre sicuramente ko, ma gli assenti con la Juventus possono salire a 5

Dopodomani il Napoli farà visita alla Juventus allo Stadium e per Luciano Spalletti non mancheranno le defezioni. Lo scrive il Corriere dello Sport

Dopodomani il Napoli farà visita alla Juventus allo Stadium e per Luciano Spalletti non mancheranno le defezioni. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Ce ne sono, insomma, tre sicuramente fuori causa e poi tra oggi e domani, ora che si entrerà nell’immediata vigilia, si valuterà la condizione di Rrahmani e si capirà come Raspadori sta reagendo alle sollecitazioni che gli sono state chieste dal momento in cui è rientrato.

Ma la formazione, al momento, è piena di interrogativi e pure di certezze delle quali il Napoli avrebbe fatto volentieri a meno: sull’aereo, domani sera, non saliranno sicuramente Mario Rui, Politano e Simeone, ognuno ha chiaramente i propri tempi di recupero, che variano per ovvi e scontati motivi. E poi solo il campo dirà se Rrahmani e Raspadori sono in condizioni sufficienti per aggregarsi: le speranze esistono, di rischi non è il caso di correrne".