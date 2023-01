Cds - Ultime di formazione: previste tre novità, scelto il terzo in attacco

Ultime di formazione rispetto alla gara di domani contro l'Inter

TuttoNapoli.net

Ultime di formazione rispetto alla gara di domani contro l'Inter. Previste diverse novità come Ndombele per Anguissa, ma non solo.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Olivera è leggermente favorito su Mario Rui nella definizione di una linea a quattro che davanti a Meret prevede al momento anche Di Lorenzo a destra e la coppia centrale Kim-Juan Jesus. Rrahmani sta bene ma dovrebbe partire dalla panchina dopo un stop di quasi tre mesi (l'ultima a Cremona il 9 ottobre). In attacco? Il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Per il resto, tutto disponibili".