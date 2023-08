Cds - Un rinnovo paracadute per Osimhen: i precedenti Lavezzi e Cavani

Un rinnovo paracadute: così l'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce l'accordo raggiunto con Osimhen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un rinnovo paracadute: così l'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce l'accordo raggiunto con Osimhen per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2025 fino al 2026.

"Chi ha memoria, ricorderà che sono già successe storie del genere: il pocho Lavezzi, per dirne una, se ne andò in Argentina per fatti suoi a fine campionato, mandò una lettera attraverso Sky e lasciò intravedere - all’epoca - fantasmi decollati da Anfield: rimase, poi venne venduto. E Cavani, da qui il «lodo» in suo onore, dopo la seconda stagione, riuscì a strappare lo stesso trattamento: ritocchino (ma forse tutt’altro che ino...) e promessa, a futura memoria, di cessione per la modica cifra di 64 milioni, come certificato nel contratto dalla «rescissoria»".