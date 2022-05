CdS - Vergogna a La Spezia! Cori razzisti, violenti e assalto al bus con cinture e spranghe: la ricostruzione

Vergogna a La Spezia con scontri prima, durante e dopo la partita. Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Vergogna a La Spezia" con scontri prima, durante e dopo la partita. Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I cori discriminatori, razzisti, violenti e provocatori impazzano fino al novantesimo, e l'ingresso in campo di una ciurma di bimbi in festa è soltanto un lampo nel buio. Nelle tenebre di una vergogna che continua anche dopo, anche all'esterno del Picco: alcuni mezzi della colonna di auto, pulmini e bus occupati dai napoletani in partenza, infatti, vengono bloccati e presi letteralmente d'assalto da un gruppo di tifosi dello Spezia con spranghe e cinture, e soltanto l'intervento dei celerini spegne l'agguato".