Cds - Zazzaroni: "Ci voleva Inter-Napoli per risvegliare i dormienti post-Qatar"

Il piatto forte di questo mercoledì di Serie A è indubbiamente il match Scudetto tra Inter e Napoli

Il grande giorno è arrivato: dopo una sosta anomala, torna in campo la Serie A. "Quante cose sono cambiate nella nostra benedetta normalità - sottolinea Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport -. Agnelli, Nedved e Arrivabene non siedono più in tribuna durante le partite della Juve; al loro posto, Scanavino e Ferrero. Allegri si è trasformato da esonerando (ma solo per i detrattori) in leader Max. A Mourinho hanno dovuto spiegare che allena una squadra da Champions: se l’è segnato".