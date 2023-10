Cds, Zazzaroni: "Un'autentica tragedia sportiva, ma niente ansia giustizialista"

Non è necessario puntare sulla sfiducia nei confronti della federazione, così come dei club o di coloro che fanno parte degli entourage dei calciatori

"Siamo nuovamente i fronte a un'autentica tragedia sportiva mentale e morale, ma dobbiamo provare a ragionare e agire con la testa, non con il fegato, senza farci prendere dall'ansia giustizialista" scrive questa mattina Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport. Nel suo corsivo la riflessione porta alla necessità di frenare le accuse che, in questi giorni, hanno colpito persino il presidente Gravina senza chiarire le sue responsabilità. Secondo Zazzaroni, in un momento del genere non è necessario puntare sulla sfiducia nei confronti della federazione, così come dei club o di coloro che fanno parte degli entourage dei calciatori, visto che sono i giocatori stessi a dover essere a conoscenza delle regole, partendo dal divieto di scommettere previsto dal regolamento.

Intanto stasera l'Italia affronta Malta e lo farà senza Zanilo e Tonali, coinvolti nel blitz della polizia disposto dalla procura di Torino per evitare l'occultamento delle prove da parte dei due calciatori.