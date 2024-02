Cds - Zielinski è mancato a Lobotka e Anguissa: Calzona lo conosce bene

Focus su Zielinski, out col Barcellona, pronto a rilanciarsi domenica contro il Cagliari. Calzona lo conosce nelle spigolature

Focus su Zielinski, out col Barcellona, pronto a rilanciarsi domenica contro il Cagliari. Calzona lo conosce nelle spigolature, nelle profonde riflessioni calcistiche, nel suo incedere, nella capacità di palleggiare e di attaccare lo spazio o anche di difenderlo: Zielinski è un fattore, o può continuare ad esserlo in questo lunghissimo viaggio d’addio. A Cagliari, una doppietta per lui nell’1-4 del gennaio del 2021, sa di dover restare nel limbo: però a Lobotka e ad Anguissa è mancato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.