Cds - Zielinski, ritorno al futuro: oggi titolare nello stadio che vivrà con l'Inter

Piotr Zielinski pigia su un tasto non a caso e si proietta di “Ritorno al futuro”: casa sua, tra un po’, diventerà quel teatro affascinante con la divisa dell’Inter, la chiamano - giustamente - la Scala del calcio - avrà modo di viverla e assorbirla, scrive il Corriere dello Sport in merito alla probabile presenza da titolare del polacco questa sera nella sfida contro il Milan a San Siro:

"Quando stasera comincerà Milan-Napoli, e a lui toccherà imboccare il tunnel che spalancherà poi al palcoscenico dominando le emozioni che lo tengono sospeso nell’aria, ci sarà modo di ripensare alla sua giovinezza gonfia del suo talento, a quel vissuto che è rinchiuso tra i profumi di 355 partite, lo scudetto smarrito in un albergo a Firenze ma quello stravinto appena otto mesi fa e celebrato a modo suo, abbandonandosi nell’erba fradicia di Torino. Nell’età della piena consapevolezza, saluta a parametro zero perché può succedere se non c’è un accordo economico e forse neppure più la percezione della fiducia, in un addio che si è andato avvelenando, fino a quando i suoi muscoli (?) non hanno smesso di affaticarsi per quel po’ di riferimenti allusivi e anche irriconoscenti, almeno quanto l’esclusione dalla lista Champions, la ribalta che gli è stata negata".