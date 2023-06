I cinque giocatori che sicuramente non giocheranno più nel Napoli

Con una grafica sulla probabile formazione del prossimo anno, il Corriere dello Sport evidenzia i rosso i nomi dei calciatori che non faranno più parte del Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Con una grafica sulla probabile formazione del prossimo anno, il Corriere dello Sport evidenzia i rosso i nomi dei calciatori che non faranno più parte del Napoli. Tra questi ci sono Gollini, che non verrà riscattato (magari il Napoli potrà provare ad ottenere uno sconto più avanti, chissà), al pari di Bereszynski e Ndombele che lasciano per fine prestito e mancato riscatto. Ma andrà via anche Demme, destinazione Bundesliga, mentre Kim è conteso dai due club di Manchester e dal Bayern. Cinque giocatori che sicuramente andranno via e che il Napoli è già al lavoro per sostituire.