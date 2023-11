I conti sui cambi non tornano: da Lindstrom a Cajuste, i numeri lo confermano

Rudi Garcia vede poco le riserve. Troppo poco, se si fa il raffronto con la scorsa stagione. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport

Rudi Garcia vede poco le riserve. Troppo poco, se si fa il raffronto con la scorsa stagione. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Per non parlare, poi, della gestione dei cambi. Non sarà felice don Aurelio soprattutto dell’utilizzo di Lindstrom, acquistato per 25 milioni dall’Eintracht e impiegato da Garcia per complessivi 152’ minuti nelle 15 gare giocate dal Napoli, cioè con la media di miseri 10’ per ogni singola gara. La panchina viene presa in considerazione poco rispetto a quanto succedeva nella passata stagione ed i numeri lo certificano.

Tra le alternative, il calciatore maggiormente utilizzato in queste prime 15 partite, cioè Cajuste, ha uno score di 280’ (la media di 19’ a gara) ed è di poco superiore rispetto a chi nello scorso anno aveva il minutaggio minore tra i panchinari dopo gli stessi 15 match: Simeone con 277’ ed una media di 18’ a partita. No, i conti proprio non tornano".