Corriere della Sera: "Pressioni ultrà, Inzaghi sarà interrogato"

vedi letture

I pm: "Pronti a sentire Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria".

"Pressioni ultrà, Inzaghi sarà interrogato" è il titolo che si può leggere nel taglio basso dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'inchiesta sugli ultras di San Siro. Perquisita la casa del rapper Emis Killa, amico di Fedez e della Curva Sud.

Il cantante aveva in casa quasi 40 mila euro in contanti, sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente e un taser. Tutto materiale sequestrato dalla Mobile. Il capo ultrà dell’Inter: "Per i biglietti incontrai Barella". I pm: "Pronti a sentire Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria".