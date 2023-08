CorSera - 45' di comfort zone, brutti pensieri per Garcia quando il Napoli non ingranava

Dev’essere passato un brutto pensiero nella testa di Rudi Garcia quando, trascorsi dieci minuti, il suo Napoli non prendeva giri

Dev’essere passato un brutto pensiero nella testa di Rudi Garcia quando, trascorsi dieci minuti, il suo Napoli non prendeva giri, scrive il Corriere della Sera raccontando di una squadra che "Arrancava, sbandava. Persino il diligente Lobotka sembrava in vacanza in spiaggia, colpiva il pallone con leggerezza e sufficienza. Garcia ha chiesto al Napoli di palleggiare meno, di verticalizzare subito. Di proporsi con lanci lunghi e di sfruttare la potenza di Osimhen.

La differenza è già piuttosto evidente, uguale è invece la fame di gol del centravanti nigeriano, capocannoniere della scorsa stagione e autore di una doppietta. Chi ben comincia è a metà dell’opera. La comfort zone era un rischio calcolato, a Frosinone per fortuna è durata un tempo solo".