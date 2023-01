CorSera - A Napoli la Juve è una specie di ossessione: guardarla da lontano aiuta

Il Napoli resta a +7 sulla Juventus e così arriverà allo scontro diretto di venerdì prossimo, grazie al successo contro la Sampdoria.

"La Signora a Napoli rappresenta una specie di ossessione, guardarla da lontano aiuta a riprendere fiducia e soprattutto a tener dritta la barra. A non smarrire il coraggio. Quello che non è mancato ai partenopei a Marassi, grazie anche a un ragazzo che fa il centravanti puro e ha deciso con la leggerezza della sua giovane età di prendere per mano i compagni nel momento più complicato della stagione («sì, mi sento un leader ma qui tutti dobbiamo sentirci importanti», ha detto poi con decisione)".