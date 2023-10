Corsera - ADL l'ha confermato: Garcia non era la prima scelta. E ora punta Conte...

Così il Corriere della Sera in edicola scrive della situazione precaria di Rudi Garcia

“L’allenatore francese oggi rientra a Napoli da Nizza, la sua posizione resta debolissima". Così il Corriere della Sera in edicola scrive della situazione precaria di Rudi Garcia: "De Laurentiis ha deciso di aspettare risposte da Conte, sostenere lo sforzo economico, gli incassi della qualificazione in Champions sarebbero ben superiori al suo ingaggio a doppia cifra.

Nel caso non arrivassero, proseguire con Garcia. Due partite: Verona e Berlino, da vincere. Rudi non è stata una prima scelta, in estate Aurelio, oltre a Conte, aveva contattato Thiago Motta («non ha voluto prendersi il rischio del dopo Spalletti») e Luis Enrique («meno male che non l’ho preso»).