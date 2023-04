CorSera - Al Milan manca un piano B: col Napoli tornano gli insostituibili

Con il pareggio per 0-0 contro l'Empoli, il Milan ha palesato per l'ennesima volta un suo limite di questa stagione: la mancanza di alternative.

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il pareggio per 0-0 contro l'Empoli, il Milan ha palesato per l'ennesima volta un suo limite di questa stagione: la mancanza di alternative, soprattutto in attacco. Ne parla oggi il Corriere della Sera, sottolineando che Rebic, Origi, Ibrahimovic e De Ketelaere hanno sommato la miseria di 6 gol in quattro. Non esistono dunque cambi adeguati per Giroud, Leao e Diaz, diventati di fatto insostituibili per necessità.