CorSera - Altre intercettazioni sulla Juve U23: "Carrozzone creato perché non sapevamo più dove metterli!"

Emergono ulteriori intercettazioni quest'oggi sul Corriere della Sera in merito all'inchiesta sulla Juventus e che riguardano più che altro il piano sportivo, come quella sull'Under 23:

"Tentando di capire come vanno le cose, l’allora ad chiede al direttore finanziario dell’epoca, Stefano Cerrato, di fargli un report sui costi dell’under 23: «L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato… te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori». Pausa: «Di Fede (Cherubini, ndr) non mi fido per niente sull’under 23, ha un approccio molto emozionale»".