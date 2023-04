CorSera - Altro tassello Scudetto: la vittoria è il miglior ansiolitico dopo il ko col Milan

Il Napoli cambia pelle e riparte, mani sullo scudetto con un autogol, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera,

Il Napoli cambia pelle e riparte, mani sullo scudetto con un autogol, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera, scrivendo che il segnale adesso è inequivocabile: "il Napoli vince a Lecce di corto muso — specialità inedita della casa— mostra sostanza più che bellezza, e mette il tassello più importante sul mosaico scudetto. Che il segnale arrivi dal cielo nel venerdì della Passione o che invece più laicamente sia un colpo di fortuna, non fa differenza nella stagione stradominata dai partenopei. L’autogol di Gallo (sull’ 1-1), con la palla che scivola dalle mani al portiere giallorosso Falcone, è una situazione da «Mai dire gol», ma è quello il momento in cui le ombre iniziano a rarefarsi. Il Napoli non è una macchina perfetta, e al Via del Mare contro avversari, vero reduci da 5 sconfitte di fila, ma che in quello stadio hanno messo in difficoltà tutte le grandi, lo ha dimostrato.