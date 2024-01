Corsera - Brassier, è scontro Napoli-Milan per il centrale del Brest

Il Corriere della Sera, sulle sue pagine sportive, si concentra sul mercato del Milan e scrive che il club è ancora al lavoro per sistemare la difesa. A

Il Corriere della Sera, sulle sue pagine sportive, si concentra sul mercato del Milan e scrive che il club è ancora al lavoro per sistemare la difesa. A Kjaer non verrà rinnovato il contratto, il sogno è rappresentato da Alessandro Buongiorno ma difficilmente lascerà il Torino in questa sessione di gennaio. Mentre l’obiettivo più realistico è Tanguy Nianzou, in prestito dal Siviglia.

I rossoneri seguono da tempo anche Brassier del Brest, sul quale, secondo il quotidiano, si è inserito il Napoli. I partenopei cercano un centrale e hanno effettuato un sondaggio, oltre a quelli già fatti per Perez dell’Udinese e Theate del Rennes. Inoltre, in questo mercato De Laurentiis riproverà a prendere Barak dalla Fiorentina.