Corsera - C'è una novità tattica che riguarda Meret nel Napoli di Garcia

Un Napoli che non disdegna il lancio lungo con Alex Meret quello di Rudi Garcia. Questa una delle annotazioni sugli azzurri del Corriere della Sera oggi in edicola: "C’è una novità della squadra camaleontica di Rudi Garcia: Meret va spesso al rinvio lungo verso appunto il centravanti nigeriano e a ridosso dell’area lo scambio di posizione tra Raspadori e lo stesso Osimhen, che va a fare l’esterno e crossa al centro".

