Corsera - Conte ha abbracciato una causa che sembrava persa in partenza

Il punto di (ri)partenza dopo il naufragio del Bentegodi è intanto un’accelerata sul mercato, ma anche la convinzione di Conte di far riemergere il Napoli dalle sabbie mobili della depressione. Così scrive il Corriere della Sera sul delicato momento vissuto in casa azzurra dal tecnico: "Ha abbracciato una causa che ai più sembrava persa in partenza ma sa che non può danzare da solo sotto la pioggia. I rinforzi sono urgenti (tutto in 10 giorni), il paradosso è che il mercato è solo uno dei problemi.

Conte non deve incidere solo in campo, così come ha immaginato all’inizio, dovrà andare dritto al cuore e all’anima di una squadra che evidentemente non ha ancora superato lo choc della scorsa stagione: tre allenatori, un decimo posto, la disperazione di qualcuno, la voglia di fuga di altri" si legge sul quotidiano.