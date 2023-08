CorSera difende Spalletti: sì alla nazionale non è contraddizione all'addio al Napoli

Luciano Spalletti è in pole per raccogliere il timone della Nazionale italiana abbandonato da Roberto Mancini.

Luciano Spalletti è in pole per raccogliere il timone della Nazionale italiana abbandonato da Roberto Mancini. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Un punto fondamentale: tornare a indossare tuta e scarpini senza rinunciare al proposito di fine stagione, trovare del tempo per la famiglia. Il famoso anno sabbatico, quella necessità di fermarsi a respirare, poter accompagnare a scuola la figlia più piccola, Matilda, ritrovare la sua campagna nella tenuta Rimessa in Toscana.

Dire sì all’Italia non significa contraddirsi. Il lavoro con la Nazionale prevede tempi più morbidi, spazi più larghi, non impone una presenza quotidiana. Potrebbe, Lucio, unire la sua voglia di calcio a quella di normalità".