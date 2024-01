Corsera 'dimentica' Rapuano ed esalta l'Inter: "Sa sempre come vincere"

In Supercoppa come in campionato, l'Inter ha dimostrato di saper vincere in tanti modi diversi

In Supercoppa come in campionato, l'Inter ha dimostrato di saper vincere in tanti modi diversi. Come sottolineato dal Corriere della Sera, i nerazzurri nel giro di 72 ore sono passati da una prova debordante contro la Lazio ad una prestazione più di fatica e cinismo contro il Napoli, ma con la vittoria come comune denominatore.

La finale contro i partenopei l'ha decisa Lautaro, che aveva anche segnato allo Stadium contro la Juventus mentre non ci era riuscito nelle splendide esibizioni e negli 11 gol distribuiti dall’Inter tra derby, la sfida del Maradona e poi quella con la Lazio venerdì scorso. Segno evidente che la squadra di Inzaghi non dipende da un singolo giocatore. Dovrà dimostrarlo anche domenica a Firenze, visto che mancheranno due pedine importanti in mediana come Calhanoglu e Barella. In campo probabilmente Asllani e Frattesi, titolari solo col Benfica (3-3 dopo il 3-0 del primo tempo).