Corsera e le possibili cessioni: "Il Napoli campione perde i pezzi"

Il Napoli campione perde i pezzi. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'imminente addio al club azzurro del difensore Kim Min-Jae.

"È una prima scelta per il Bayern Monaco il difensore Kim, rivelazione del Napoli: dal primo luglio avrà modo di svincolarsi per 50 milioni e il suo destino è in Baviera. Il Napoli campione perde i pezzi" sottolinea il quotidiano.